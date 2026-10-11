Stația de captare a apei de la Leova funcționează în regim normal. Gheorghe Hajder: „Autoritățile sunt pregătite să intervină suplimentar, dacă situația o va impune”

Potrivit oficialului, din cauza secetei hidrologice, nivelul apei și în râul Prut rămâne foarte scăzut, comunică MOLDPRES.

„Pentru ca locuitorii să nu rămână fără apă, săptămâna trecută s-a intervenit cu lucrări, care permit captarea apei și în aceste condiții. Autoritățile monitorizează debitul și parametrii tehnici în regim permanent, fiind pregătite să intervină suplimentar dacă situația o va impune”, a spus Gheorghe Hajder.

Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă.

„Ne așteptăm, totuși, la o ușoară îmbunătățire a situației. Ministerul Mediului al Republicii Moldova rămâne în contact direct cu autoritățile locale și operatorii de apă canal pentru a asigura accesul cetățenilor la apă”, a remarcat Gheorghe Hajder.

Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leova. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării.

Autoritățile subliniază că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apă a consumatorilor, în contextul nivelului scăzut al râului Prut.