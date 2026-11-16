Primăria Chișinău precizează că după montarea instalației, aceasta va fi conectată și verificată, iar angajații vor fi instruiți. În același timp, continuă betonarea platformelor exterioare și amenajarea blocului administrativ.

Investiția pentru construcția stației depășește opt milioane de euro, echivalentul a aproximativ 160 de milioane de lei, și face parte din lotul II al proiectului municipal „Deșeuri solide Chișinău”.

„Odată cu punerea în funcțiune a obiectivului, Chișinăul va avea propria linie de sortare și vor fi create noi locuri de muncă. Astfel, mai multă hârtie, mai mult carton, plastic și metal vor putea fi recuperate și trimise la reciclare, iar la depozit vor ajunge mai puține deșeuri”, a declarat primarul general, Ion Ceban.

Proiectul municipal „Deșeuri solide Chișinău” are un buget total de aproximativ 26 de milioane de euro. Acesta este finanțat de Primăria Municipiului Chișinău, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții, Ministerul Finanțelor și Fondul E5P.