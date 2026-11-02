Stația Electrică Chișinău se apropie de inaugurare. Țurcanu: Un proiect strategic pentru securitatea energetică

Potrivit diplomatului, discuțiile s-au concentrat pe finalizarea lucrărilor, organizarea inaugurării oficiale și ultimele etape ale proiectului, pe care l-a descris drept „cel mai complex proiect electric din Republica Moldova din ultimii ani”.

Stația face parte din proiectul liniei electrice aeriene de 400 kV Vulcănești–Chișinău, destinat consolidării securității energetice și interconectării Republicii Moldova cu sistemul energetic european.

Cristian-Leon Țurcanu a evidențiat contribuția companiilor românești Siemens Energy, Electromontaj și Energotech la realizarea proiectului.

„Cooperarea extraordinară a companiilor din România [...] a făcut ca, după 24 de luni de activitate constantă în șantier, acest proiect strategic să fie la finalizare”, a scris ambasadorul.

Diplomatul a menționat și implicarea ministrului Energiei, Dorin Junghietu, precum și a echipelor Ministerului Energiei și Moldelectrica, despre care a afirmat că a permis depășirea dificultăților apărute în procesul de realizare a lucrărilor.

Linia Vulcănești–Chișinău și infrastructura aferentă sunt considerate esențiale pentru reducerea vulnerabilităților sistemului electroenergetic al Republicii Moldova și pentru dezvoltarea conexiunilor cu piața energetică europeană.