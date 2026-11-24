Potrivit notei de fundamentare a proiectului, banii vor fi alocați din bugetul de stat pentru anul 2026 și vor fi utilizați pentru subscrierea a 589 500 de acțiuni cu valoarea nominală de 10 lei fiecare. În total, Bursa va emite 2 947 500 de acțiuni, în valoare de 29,475 milioane de lei, oferind acționarilor actuali posibilitatea de a-și menține cotele de participare.

Decizia de majorare a capitalului a fost aprobată de Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 30 octombrie. Fiecare acționar are dreptul să subscrie câte o acțiune nouă pentru fiecare acțiune deținută. Perioada de exercitare a dreptului de preempțiune este 4 noiembrie – 21 decembrie.

Potrivit autorilor proiectului, Bursa va înregistra pierderi nete în primii ani de activitate, estimate la 9,44 milioane de lei în 2026, 2,62 milioane de lei în 2027 și 3,65 milioane de lei în 2028. Pragul de rentabilitate operațională ar urma să fie atins abia la sfârșitul anului 2030.

Nota de fundamentare avertizează că, fără aporturi suplimentare de capital din partea acționarilor, capitalul propriu al Bursei ar putea coborî sub pragul minim legal de un milion de euro pe parcursul anului 2027. Nerespectarea acestei cerințe ar putea pune în pericol licența de activitate a operatorului de piață.

Bursa Internațională a Moldovei a fost fondată în 2025, cu participarea statului, prin APP, care deține 20% din capital, alături de Bursa de Valori București și alți investitori. Comisia Națională a Pieței Financiare i-a acordat autorizația de operator de piață la 21 august 2026, iar lansarea tranzacțiilor este planificată pentru sfârșitul lunii decembrie 2026 – ianuarie 2027.

Necesitatea dezvoltării unei burse de valori conforme standardelor europene este unul dintre angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Planului de Creștere al Uniunii Europene.