În domeniul farmaceutic, proiectul prevede și simplificarea importului unor materii prime medicamentoase. Pentru cele incluse în nomenclatorul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nu va mai fi necesară o autorizație separată. Totodată, laboratoarele medicale cu acreditări recunoscute vor beneficia de proceduri simplificate, fără evaluări repetate pentru aceleași cerințe.

Modificările vizează și alte domenii. Unele autorizații și certificate din sectorul siguranței alimentelor și cel sanitar-veterinar vor avea valabilitate nelimitată. De asemenea, pensiunile și alte structuri de cazare rurală vor putea produce și servi băuturi spirtoase tradiționale în cantități limitate, cu respectarea normelor de siguranță alimentară.

În zonele economice libere, companiile nu vor mai avea nevoie de autorizații suplimentare pentru fiecare gen de activitate prevăzut în contractul încheiat cu administrația zonei. Proiectul elimină și obligația generală a importatorilor de produse petroliere de a deține depozite cu o capacitate de cel puțin o mie de metri cubi.

Proiectul, elaborat de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, urmează să fie examinat de Parlament.