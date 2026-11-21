Potrivit proiectului, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului va institui un sistem de avertizare timpurie, care va utiliza automat datele financiare despre companii deținute deja de autorități. Pe baza acestora, sistemul va calcula mai mulți indicatori și va încadra fiecare firmă într-o categorie de risc.

Companiile pentru care vor fi identificate semnale de alarmă vor primi notificări electronice prin intermediul platformei MNotify, disponibile în contul lor de pe portalul guvernamental EVO. Acestea nu vor fi obligate să prezinte informații sau rapoarte suplimentare.

Autorii proiectului precizează că avertizările vor avea doar caracter informativ și nu vor echivala cu declararea insolvabilității unei companii și nici nu îi vor limita accesul la alte programe de sprijin. Metodologia de calcul al riscului urmează să fie aprobată ulterior, prin ordin al ministrului.

Proiectul prevede și acordarea gratuită de servicii de consultanță, mentorat și diagnostic financiar pentru întreprinderile care se confruntă deja cu dificultăți. Potrivit MDED, mecanismul urmărește să reducă numărul falimentelor și să contribuie la menținerea locurilor de muncă.

Inițiativa face parte din angajamentele Republicii Moldova asumate prin Planul de creștere al Uniunii Europene pentru perioada 2025-2027.