Ștefan Bejan // Merge oare Dodon la Moscova să reprezinte interesele R. Moldova sau se întoarce de acolo cu agenda Kremlinului?

Vizita vine la doar câteva zile după ședința cu ușile închise din Parlament, unde s-a discutat despre extinderea Armatei Naționale, și chiar la începutul campaniei electorale din Găgăuzia.

Pe pagina sa de Facebook, Dodon anunță că se vor întâlni cu reprezentanții partidelor „Rusia Unită” și „Rusia Justă”, adică partidele care susțin regimul lui Putin și războiul împotriva Ucrainei.

Cu asemenea interlocutori merge Dodon să discute despre cooperare. Cu reprezentanții unei puteri care a pompat sute de milioane de dolari pentru a răsturna ordinea constituțională a Republicii Moldova. Care ocupă ilegal o parte din teritoriul țării noastre. Care a impus embargouri produselor moldovenești și a folosit gazul ca instrument de presiune. Și care duce un război ale cărui consecințe le simțim inclusiv aici, când dronele rusești intră în spațiul nostru aerian sau cad pe teritoriul Republicii Moldova.

Despre aceste amenințări este gata Dodon să discute la Moscova? Va cere încetarea ingerințelor în treburile interne ale Republicii Moldova și retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană?

Dodon trebuie să spună cine participă la întâlniri, care este agenda și dacă vor fi semnate înțelegeri. Dacă vizita este una politică oficială, atunci să prezinte public rezultatele ei.

Iar dacă susține că merge pentru binele cetățenilor, să explice concret ce obține pentru ei. Poate fi această vizită catalogată drept trădare de țară? Când te întâlnești cu reprezentanții unui regim care exercită presiuni asupra propriei tale țări, trebuie să explici ce cauți acolo și ale cui interese le aperi.

Merge oare Dodon la Moscova să reprezinte interesele Republicii Moldova sau se întoarce de acolo cu agenda Kremlinului?