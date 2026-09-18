Știință, tehnologie și inginerie: Cinci centre de tineret vor pilota programul STEAM

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, programul va fi implementat pe parcursul a trei ani, cu un buget total de aproximativ 500 de mii de euro, bani acordați de Guvernul Germaniei prin Banca Germană de Dezvoltare KfW. În primul an, centrele vor fi dotate cu echipamente și materiale necesare în valoare de aproximativ 200 de mii de euro. Totodată, lucrătorii de tineret vor beneficia de instruire, mentorat și schimburi de bune practici. În același timp, tinerii vor avea posibilitatea să participe la competiții STEAM și să obțină sprijin financiar pentru implementarea soluțiilor dezvoltate în cadrul programului.

Potrivit șefului Direcției politici în domeniile tineret și sport din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, Marcel Marin, noul serviciu va permite centrelor să-și diversifice activitățile și să răspundă mai bine intereselor și nevoilor tinerilor.

Selecția celor 5 centre de tineret s-a făcut în două etape, în urma unui concurs la care s-au înscris 16 instituții. Criteriile de departajare au inclus experiența și capacitatea centrelor, infrastructura disponibilă, posibilitățile de implicare a tinerilor, sustenabilitatea și distribuția teritorială. În perioada următoare, cele cinci centre selectate vor participa la activități de pregătire și planificare, urmând să fie stabilite calendarul și etapele de dezvoltare și pilotare a serviciilor STEAM.