STISC: Două vulnerabilități critice ale PHP pot pune în pericol securitatea site-urilor web și a aplicațiilor

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a precizat că ambele vulnerabilitățile au fost evaluate cu un scor de severitate de 9,2 din 10. Echipa PHP a lansat deja versiuni actualizate care corectează problemele de securitate.

STISC recomandă administratorilor de sisteme să verifice ce versiuni PHP folosesc și să instaleze actualizările de securitate disponibile. De asemenea, aceștia sunt îndemnați să monitorizeze activitatea sistemelor pentru a depista eventuale tentative de atac și să limiteze temporar accesul la serviciile vulnerabile, dacă actualizarea imediată nu este posibilă.

Totodată, instituția recomandă efectuarea și verificarea copiilor de siguranță ale datelor, pentru a reduce riscul pierderii acestora în cazul unui incident.