Stocurile de securitate de gaz, 56,3 milioane de metri cubi, au fost constituite integral

Energocom a contractat integral cantitățile de gaze naturale planificate pentru perioada octombrie 2026 – martie 2027. Pentru regiunea transnistreană, Moldovagaz a raportat, de asemenea, constituirea stocurilor necesare pentru întreaga perioadă rece a anului.

Din cele 52 de măsuri prevăzute în Planul de pregătire pentru sezonul de încălzire, 27 au fost realizate integral, 21 sunt realizate parțial, iar patru sunt în proces de realizare. Întrucât sezonul de încălzire a început, autoritățile urmăresc finalizarea acțiunilor restante și asigurarea funcționării în siguranță a sectorului energetic.

În sectorul energiei electrice, linia de 400 kV Vulcănești–Chișinău a fost finalizată, iar la Stația Electrică Chișinău continuă verificările necesare punerii în funcțiune a echipamentelor. Până la sfârșitul anului 2026, contractele ferme de energie electrică la prețuri fixe pot acoperi până la 50% din necesarul de import. Pentru perioada de după 1 ianuarie 2027 urmează să fie definitivate mecanismele de achiziție și de asigurare a securității aprovizionării.

Termoelectrica a început livrarea agentului termic către 135 de grădinițe, 49 de școli, 25 de instituții medicale, 104 blocuri locative, 35 de case particulare, trei instituții de învățământ superior și 95 de agenți economici. Directorul întreprinderii, Iurie Razlovan, a declarat că toți consumatorii pot fi conectați la solicitare, inclusiv cei care au datorii.

Printre acțiunile care urmează să fie finalizate se numără planul preventiv pentru gestionarea eventualelor reduceri sau întreruperi ale livrărilor de gaze naturale către regiunea transnistreană. De asemenea, autoritățile urmăresc asigurarea combustibilului pentru instituțiile publice, evaluarea disponibilității cărbunelui pe piață și trecerea la comercializarea motorinei corespunzătoare sezonului rece.

Consolidarea securității cibernetice a infrastructurii energetice se numără, de asemenea, printre prioritățile pentru perioada următoare. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că pentru fiecare măsură rămasă au fost stabilite responsabilități și termene concrete, iar instituțiile și operatorii trebuie să fie pregătiți să intervină coordonat, inclusiv în cazul unor perturbări regionale.