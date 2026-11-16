Stoianoglo și Gagauz se vor confrunta în turul doi al alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei

După procesarea tuturor celor 67 de procese-verbale, candidatul independent Alexandr Stoianoglo a obținut 18 136 de voturi, în timp ce Fiodor Gagauz, desemnat de Partidul Socialiștilor, a acumulat 11 426 de voturi.

Pe locul al treilea s-a clasat candidatul independent Cornel Dudnic, cu 15,59% din voturi (7 354 de sufragii), urmat de Ivanna Koksal, tot candidat independent, care a obținut 11,05% (5 216 voturi). Serghei Anastasov, candidat independent, a acumulat 4,72% din voturi (2 225 de sufragii), iar un alt candidat independent, Oleg Garizan, a obținut 3,18%.

Petru Vlah, desemnat de Partidul Politic Noua Opțiune Istorică, a acumulat 1,98% din voturi, în timp ce Ivan Cîlcic, candidatul Partidului Politic Popular Găgăuz, a obținut 0,83%.

Întrucât niciunul dintre candidați nu a obținut peste 50% din voturile valabil exprimate, în Găgăuzia va fi organizat turul al doilea al alegerilor pentru funcția de bașcan, transmite IPN. Potrivit legislației electorale, acesta se desfășoară la două săptămâni după primul tur, astfel că scrutinul ar urma să aibă loc pe 29 noiembrie.

La scrutinul din 15 noiembrie, prezența la vot în Găgăuzia a fost de 37,60%, fiind înregistrate 47 184 de voturi valabil exprimate. În aceeași zi au avut loc și alegeri pentru Adunarea Populară.