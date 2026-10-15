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Stop la frontieră! 13 cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Irina Limbas
Stop la frontieră! 13 cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

13 cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 62 833 de traversări de persoane și 12 828 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 21 330 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 7 798, Sculeni – 6 038, Palanca – 5 200 și Otaci – 4 744 de traversări.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 38 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, 16 cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și două cazuri de folosire a documentelor false. Totodată, au fost înregistrate nouă încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte nouă încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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