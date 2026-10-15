Stop la frontieră! 13 cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 21 330 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 7 798, Sculeni – 6 038, Palanca – 5 200 și Otaci – 4 744 de traversări.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 38 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, 16 cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și două cazuri de folosire a documentelor false. Totodată, au fost înregistrate nouă încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte nouă încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.