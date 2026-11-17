Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16 334 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 5 500, Sculeni – 5 189, Palanca – 4 480 și Otaci – 3 345.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 27 de încălcări. Printre acestea se numără un caz de traversare ilegală a frontierei de stat și un caz de folosire a unui document fals.

Totodată, au fost constatate două cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova și nouă încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere și ale regulilor de traversare a frontierei. Alte 14 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.