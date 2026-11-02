Stop la frontieră! 14 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.172 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 10.393, Sculeni – 10.221, Palanca – 5.141 și Giurgiulești-Galați – 4.424.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 39 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, un caz de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și două cazuri de folosire a documentelor false. De asemenea, a fost înregistrat un caz de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova.

Totodată, au fost constatate 16 încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei. Alte 17 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.