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Stop la frontieră! 14 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

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Stop la frontieră! 14 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

14 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 74 763 de traversări de persoane și 15 206 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.172 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 10.393, Sculeni – 10.221, Palanca – 5.141 și Giurgiulești-Galați – 4.424.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 39 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, un caz de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și două cazuri de folosire a documentelor false. De asemenea, a fost înregistrat un caz de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova.

Totodată, au fost constatate 16 încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei. Alte 17 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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