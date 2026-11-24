Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16 008 traversări de persoane, urmat de Leușeni – 5 542, Sculeni – 5 310, Palanca – 5 310 și Tudora – 2 904.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat mai multe încălcări. Printre acestea se numără trei cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și un caz de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane.

Totodată, a fost înregistrat un caz de încălcare a regulilor privind transportarea străinilor și prezentarea datelor despre pasageri, precum și șase încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere și ale regulilor de traversare a frontierei. Alte 14 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.