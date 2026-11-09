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Stop la frontieră! 15 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Irina Limbas
Stop la frontieră! 15 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

15 cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 66 700 de traversări de persoane și 13 604 traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 20 945 de traversări de persoane, urmat de Sculeni – 8 749, Leușeni – 7 753, Palanca – 5 152 și Otaci – 4 706.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 41 de încălcări. Printre acestea se numără trei cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și 11 cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova.

Totodată, au fost constatate 12 încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere și ale regulilor de traversare a frontierei. Alte 13 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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