Stop la frontieră! 16 cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 23 283 de traversări de persoane, urmat de Otaci – 5 752, Leușeni – 5 737, Palanca – 5 236 și Sculeni – 4 494 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 33 de încălcări. Printre acestea se numără cinci cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și patru încălcări ale regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova. Totodată, au fost înregistrate 17 încălcări ale regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte șapte încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.