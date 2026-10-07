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Stop la frontieră! 16 cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Irina Limbas
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Stop la frontieră! 16 cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

16 cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 58 278 de traversări de persoane și 10 912 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22 575 de traversări de persoane, urmat de Otaci – 5 770, Leușeni – 5 323, Sculeni – 4 725 și Palanca – 4 643 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 33 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, două cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și patru tentative de traversare ilegală a frontierei de stat. Totodată, au fost înregistrate patru încălcări ale regulilor de ședere și intrare în R. Moldova și opt cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 13 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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