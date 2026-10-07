Stop la frontieră! 16 cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22 575 de traversări de persoane, urmat de Otaci – 5 770, Leușeni – 5 323, Sculeni – 4 725 și Palanca – 4 643 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 33 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, două cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și patru tentative de traversare ilegală a frontierei de stat. Totodată, au fost înregistrate patru încălcări ale regulilor de ședere și intrare în R. Moldova și opt cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 13 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.