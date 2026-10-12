Stop la frontieră! 18 cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 25 743 de traversări de persoane, urmat de Sculeni – 9 766, Leușeni – 9 102, Otaci – 6 201 și Palanca – 5 439 de traversări.

În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova, s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 18 persoane străine.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au înregistrat 35 de încălcări. Printre acestea se numără un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și un caz de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane. Totodată, au fost înregistrate 22 de încălcări ale regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 11 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.