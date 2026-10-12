Deschide.md

Stop la frontieră! 18 cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

DESCHIDE.MD
Actualizat la:
Stop la frontieră! 18 cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

18 cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 78 807 de traversări de persoane și 14 752 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 25 743 de traversări de persoane, urmat de Sculeni – 9 766, Leușeni – 9 102, Otaci – 6 201 și Palanca – 5 439 de traversări.

În ultimele 24 de ore, pe sensul de intrare în Republica Moldova, s-a aplicat refuzul de autorizare a trecerii frontierei de stat pentru 18 persoane străine.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au înregistrat 35 de încălcări. Printre acestea se numără un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și un caz de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane. Totodată, au fost înregistrate 22 de încălcări ale regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 11 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

Distribuie articolul:FacebookTelegram
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

Abonează-te la Deschide.md