Stop la frontieră! 18 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17.801 traversări de persoane, urmat de Leușeni – 5.604, Sculeni – 4.193, Palanca – 3.593 și Otaci – 3.565.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 23 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și opt cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane. De asemenea, au fost depistate cinci cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova.

Totodată, au fost constatate cinci încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră și ale regulilor de trecere a frontierei. Alte trei încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.