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Stop la frontieră! 18 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

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Stop la frontieră! 18 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

18 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 48 369 de traversări de persoane și 10 439 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 17.801 traversări de persoane, urmat de Leușeni – 5.604, Sculeni – 4.193, Palanca – 3.593 și Otaci – 3.565.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 23 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și opt cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane. De asemenea, au fost depistate cinci cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova.

Totodată, au fost constatate cinci încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră și ale regulilor de trecere a frontierei. Alte trei încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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