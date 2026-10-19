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Stop la frontieră! 20 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Irina Limbas
Stop la frontieră! 20 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

20 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 74 596 de traversări de persoane și 14 027 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 24 395 de traversări de persoane, urmat de Sculeni – 9 168, Leușeni – 9 088, Palanca – 5 168 și Otaci – 4 880 de traversări.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 31 de încălcări. Printre acestea se numără trei cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, două cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și trei cazuri de folosire a documentelor false. Totodată, a fost înregistrat un caz de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova, precum și nouă încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 13 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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