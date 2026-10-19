Stop la frontieră! 20 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 24 395 de traversări de persoane, urmat de Sculeni – 9 168, Leușeni – 9 088, Palanca – 5 168 și Otaci – 4 880 de traversări.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 31 de încălcări. Printre acestea se numără trei cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, două cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și trei cazuri de folosire a documentelor false. Totodată, a fost înregistrat un caz de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova, precum și nouă încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 13 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.