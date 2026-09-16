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Stop la frontieră! 23 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

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Stop la frontieră! 23 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

23 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 74 633 de traversări de persoane și 13 567 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 26 162 de traversări, urmat de Palanca – 7 110 traversări, Leușeni – 9 090, Otaci – 6 218 și Sculeni – 5 627 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat două tentative de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, două încălcări ale regulilor de ședere și intrare în țară, două încălcări ale regulilor de transportare a străinilor și a obligației de a prezenta datele privind pasagerii transportați, precum și șapte cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei. Celelalte încălcări au fost înregistrate la categoria „Altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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