Stop la frontieră! 23 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 26 162 de traversări, urmat de Palanca – 7 110 traversări, Leușeni – 9 090, Otaci – 6 218 și Sculeni – 5 627 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat două tentative de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, două încălcări ale regulilor de ședere și intrare în țară, două încălcări ale regulilor de transportare a străinilor și a obligației de a prezenta datele privind pasagerii transportați, precum și șapte cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei. Celelalte încălcări au fost înregistrate la categoria „Altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.