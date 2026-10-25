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Stop la frontieră! 25 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

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Stop la frontieră! 25 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

25 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 79 479 de traversări de persoane și 14 994 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.304 traversări de persoane, urmat de Leușeni – 10.990, Sculeni – 10.806, Palanca – 6.221 și Otaci – 5.149.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 30 de încălcări. Printre acestea se numără un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, trei cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și un caz de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova. Totodată, au fost înregistrate 15 încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 10 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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