Stop la frontieră! 25 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 22.304 traversări de persoane, urmat de Leușeni – 10.990, Sculeni – 10.806, Palanca – 6.221 și Otaci – 5.149.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 30 de încălcări. Printre acestea se numără un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, trei cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și un caz de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova. Totodată, au fost înregistrate 15 încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 10 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.