Stop la frontieră! 25 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău cu 22 330 de traversări, urmat de Leușeni – 6 275, Sculeni – 5 964, Otaci – 5 782 și Palanca – 5 139 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 38 de încălcări, printre care o tentativă de folosire a documentelor false, un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și două de traversare ilegală a persoanelor, două încălcări ale regulilor de ședere și intrare în țară și 10 cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.