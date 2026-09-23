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Stop la frontieră! 25 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Irina Limbas
Stop la frontieră! 25 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

25 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 64 707 de traversări de persoane și 12 531 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău cu 22 330 de traversări, urmat de Leușeni – 6 275, Sculeni – 5 964, Otaci – 5 782 și Palanca – 5 139 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 38 de încălcări, printre care o tentativă de folosire a documentelor false, un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și două de traversare ilegală a persoanelor, două încălcări ale regulilor de ședere și intrare în țară și 10 cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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