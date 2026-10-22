Stop la frontieră! 28 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi Aeroportul Internațional Chișinău, cu 20 822 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 6 355, Palanca – 5 090, Sculeni – 4 759 și Otaci – 3 979 de traversări.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 26 de încălcări. Printre acestea se numără un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, două cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane și un caz de folosire a documentelor false. Totodată, au fost înregistrate patru cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova, precum și opt încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și ale regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 10 încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.