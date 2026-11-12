Stop la frontieră! 30 de cetățeni străini, neadmiși în R. Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 15 776 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 5 516, Palanca – 4 600, Sculeni – 4 191 și Otaci – 4 019.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat 21 de încălcări. Printre acestea se numără două cazuri de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor, trei cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat și un caz de folosire a unui document fals.

Totodată, au fost constatate două încălcări ale regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova și patru încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere și ale regulilor de traversare a frontierei. Alte nouă încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.