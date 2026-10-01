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Stop la frontieră! 32 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Irina Limbas
Stop la frontieră! 32 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

32 de cetățeni străini au primit refuz de intrare pe teritoriul R. Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În aceeași perioadă, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate 66 468 de traversări de persoane și 12 053 de traversări ale mijloacelor de transport.

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 26 599 de traversări, urmat de Leușeni – 6 245, Palanca – 5 921, Otaci – 5 539 și Sculeni – 4 897 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 42 de încălcări, printre care trei cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane, trei cazuri de folosire a documentelor false, șapte încălcări ale regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova și opt cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 21 de încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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