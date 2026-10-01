Stop la frontieră! 32 de cetățeni străini nu au fost admiși în Republica Moldova în ultimele 24 de ore

Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost PTF Aeroportul Internațional Chișinău, cu 26 599 de traversări, urmat de Leușeni – 6 245, Palanca – 5 921, Otaci – 5 539 și Sculeni – 4 897 de traversări.

În aceeași perioadă, polițiștii de frontieră au documentat 42 de încălcări, printre care trei cazuri de traversare ilegală a frontierei de stat de către persoane, trei cazuri de folosire a documentelor false, șapte încălcări ale regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova și opt cazuri de încălcare a regimului frontierei de stat, a regimului zonei de frontieră, a regimului punctelor de trecere a frontierei de stat și a regulilor de trecere a frontierei de stat. Alte 21 de încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.