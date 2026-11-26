Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14 820 de traversări de persoane, urmat de Leușeni – 5 693, Sculeni – 4 232, Palanca – 4 206 și Otaci – 3 655.

În ultimele 24 de ore, polițiștii de frontieră au înregistrat mai multe încălcări. Printre acestea se numără un caz de trecere ilegală a mărfurilor și bunurilor și trei cazuri de nerespectare a regulilor de ședere și intrare în Republica Moldova.

Totodată, au fost înregistrate nouă încălcări ale regimului frontierei de stat, ale regimului zonei de frontieră, ale regimului punctelor de trecere și ale regulilor de traversare a frontierei. Alte nouă încălcări au fost încadrate la categoria „altele”.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile recomandă călătorilor să opteze pentru puncte alternative de trecere a frontierei, precum Leova-Bumbăta, Cahul-Oancea, Costești-Stânca, Lipcani-Rădăuți Prut și Tudora-Starokazacie.