Potrivit datelor preliminare, la scrutinul pentru alegerea bașcanului Găgăuziei au participat 43 611 alegători.

În cazul turului al doilea al alegerilor pentru desemnarea deputaților în Adunarea Populară a Găgăuziei, prezența la urne a fost de 35,48%, fiind înregistrați 33 507 votanți. În toate cele 21 de circumscripții electorale a fost depășit pragul de participare de 20%, necesar pentru ca scrutinul să fie declarat valabil.

În circumscripția electorală nr. 12 Baurci, unde a avut loc votarea repetată pentru alegerea deputatului în Adunarea Populară a Găgăuziei, la urne s-au prezentat 1 755 de alegători sau 25,47% dintre cei înscriși în listele electorale. În acest caz, scrutinul este declarat valabil indiferent de numărul alegătorilor care au participat la vot.

Totodată, potrivit informațiilor prezentate de Inspectoratul General al Poliției, pe parcursul zilei au fost înregistrate 18 incidente privind posibile încălcări ale legislației electorale. Este vorba despre 12 cazuri de presupusă transportare organizată a alegătorilor către secțiile de votare, două cazuri de agitație electorală și afișare a materialelor electorale, un caz de folosire a resurselor administrative și alte trei incidente.

După închiderea secțiilor de votare, birourile electorale au început numărarea voturilor și întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele scrutinului.

Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 48 de ore de la închiderea secțiilor de votare pentru a transmite procesele-verbale privind totalizarea rezultatelor în circumscripțiile respective.

CEC precizează că datele comunicate până la recepționarea documentelor electorale în original au caracter preliminar.