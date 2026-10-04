Strada Asachi, închisă pe timp de noapte pentru lucrări. Transportul public, redirecționat

În noaptea de 4 spre 5 octombrie, între orele 21:00 și 06:00, circulația va fi închisă pe tronsonul dintre străzile Miorița și Vasili Dokuceaev. Transportul public va circula pe acest segment până la ora 22:00. După această oră, traseele de troleibuz nr. 10 și 24 vor fi prescurtate până la strada Vasili Dokuceaev, iar ruta nr. 2 – până la intersecția bulevardului Traian cu strada Grenoble.

În nopțile de 5 spre 6 și de 6 spre 7 octombrie, între orele 21:00 și 05:30, va fi închis tronsonul dintre străzile Miorița și Pan Halippa. Transportul public va circula până la ora 22:30. Ulterior, ruta de troleibuz nr. 2 va fi prescurtată până la intersecția bulevardului Traian cu strada Grenoble, iar ruta nr. 10 – până la strada Alexe Mateevici.

Troleibuzele de pe ruta nr. 13 vor circula de pe strada Ismail pe bulevardul Dimitrie Cantemir, bulevardul Constantin Negruzzi, strada Ciuflea și strada București, iar în direcția opusă – pe strada București, strada Ismail și apoi pe traseul obișnuit.

Pentru troleibuzele de pe ruta nr. 20, traseul va fi modificat pe bulevardul Constantin Negruzzi, strada Ciuflea și strada București, iar în direcția opusă – pe strada București și strada Ismail. Troleibuzele de pe ruta nr. 24 vor circula de pe strada Bănulescu-Bodoni pe strada Alexe Mateevici, iar retur – de pe strada Alexe Mateevici pe strada Alexandr Pușkin.

Primăria Chișinău le recomandă șoferilor să evite zona și să respecte regulile de circulație.