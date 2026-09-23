Strada Ismail intră în reparație. Lucrările ar putea fi finalizate până în noiembrie

Pentru a reduce impactul asupra traficului, cea mai mare parte a lucrărilor va fi efectuată pe timp de noapte. Autoritățile municipale estimează că lucrările ar putea fi finalizate până în luna noiembrie, dacă condițiile meteorologice vor permite, transmite IPN.

Prezent la lansarea lucrărilor, primarul Ion Ceban a declarat că reparația vizează întreaga porțiune de drum, iar costul acesteia este estimat la 28 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Potrivit lui, în următoarele aproximativ 10 zile va fi frezat asfaltul existent, după care pe întreaga porțiune va fi așternut un strat nou de asfalt.

Circulația rutieră va fi organizată în funcție de etapele lucrărilor, iar eventualele modificări vor fi comunicate zilnic. În zilele în care asfaltarea se va desfășura pe timp de zi, șoferii vor fi informați separat despre modul de organizare a traficului.

În ceea ce ține de lucrările de reparație a podului din strada Ismail, edilul a precizat că proiectul se află în etapa de expertizare și avizare, iar documentația ar urma să fie finalizată până la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lunii decembrie. După finalizarea documentației, municipalitatea va anunța licitația pentru executarea lucrărilor.

Tot astăzi au fost lansate lucrările de reparație a carosabilului pe strada Sihastrului din orașul Codru. Intervenția vizează tronsonul dintre străzile Haiducilor și Livădarilor, fiind inițiată în urma solicitărilor locuitorilor. Potrivit autorităților municipale, lucrările urmează să dureze aproximativ o lună.