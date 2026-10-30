StratCom a depistat un sondaj electoral ilegal în Găgăuzia. Datele alegătorilor puteau fi folosite pentru manipulare politică

Sondajul era promovat prin platforma online „Opinesta”, fără ca identitatea organizatorului sau a finanțatorului să fie declarată și fără autorizația obligatorie a Comisiei Electorale Centrale.

Potrivit StratCom, domeniul platformei a fost înregistrat la 27 iulie 2026 și conținea elemente în limba rusă, referințe la rețelele sociale VK și Odnoklassniki, precum și un identificator asociat districtului federal Volga din Federația Rusă.

Chestionarul, disponibil în română și rusă, solicita respondenților să își exprime preferințele față de opt candidați la funcția de bașcan al Găgăuziei. Totodată, erau colectate opinii despre activitatea autorităților centrale, situația din Republica Moldova și direcția de dezvoltare a statului.

Participanții erau întrebați inclusiv dacă intenționează să voteze, ce candidat preferă, pe cine ar susține în absența acestuia și pentru cine nu ar vota în niciun caz.

În paralel, platforma colecta informații despre vârstă, sex, etnie, religie, localitate, ocupație, situație materială și sursele obișnuite de informare. Potrivit StratCom, asocierea acestor date cu opțiunile politice ar fi permis identificarea unor categorii de alegători și transmiterea ulterioară a unor mesaje electorale adaptate profilului acestora.

Datele tehnice ale platformei indică faptul că operatorii urmăreau colectarea a aproximativ 1.500 de răspunsuri, prin promovarea chestionarului pe Facebook și Instagram.

StratCom avertizează că rezultatele unui asemenea sondaj ar fi putut fi prezentate drept opinii reprezentative ale electoratului, deși participarea era voluntară, iar metodologia și finanțarea nu erau transparente. Informațiile puteau fi exploatate inclusiv pentru a prezenta alegerile din Găgăuzia drept un vot împotriva autorităților de la Chișinău sau pentru a alimenta ulterior acuzații nefondate de fraudă electorală.

Instituția precizează că nu există date suficiente pentru a stabili câte persoane au completat efectiv chestionarul și dacă acesta a influențat comportamentul alegătorilor. Totodată, anunță că au fost aplicate măsuri preventive într-o etapă timpurie.

StratCom amintește că practici similare au fost documentate și înaintea alegerilor parlamentare din 2025.

Alegerile pentru funcția de bașcan și pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt programate pentru 15 noiembrie 2026. Potrivit legislației electorale, sondajele privind preferințele alegătorilor pot fi organizate doar de entități înregistrate în Republica Moldova și autorizate de Comisia Electorală Centrală. Organizarea sau finanțarea anonimă a acestora este interzisă.