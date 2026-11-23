Autorii proiectului precizează că inițiativa are drept scop consolidarea capacităților instituționale ale Poliției de Frontieră, prin eficientizarea activității în punctele de trecere a frontierei de stat și asigurarea resurselor necesare pentru efectuarea controalelor.

Elaborarea proiectului vine în contextul unei decizii adoptate în luna martie de Consiliul Național de Securitate, prin care Ministerului Afacerilor Interne, în comun cu Ministerul Finanțelor, i-a fost atribuită sarcina de a întreprinde măsurile necesare pentru operaționalizarea controlului în linia a doua în toate punctele de trecere a frontierei.

Controlul în linia a doua presupune verificări suplimentare, efectuate atunci când apar neclarități sau suspiciuni în urma controlului inițial. În astfel de situații, călătorii sunt direcționați într-un spațiu separat, unde sunt supuși unor verificări mai detaliate.

Pentru aplicarea acestui mecanism, sunt prevăzute instituirea unor funcții dedicate, delimitarea clară a atribuțiilor, aprobarea unor proceduri uniforme și asigurarea resurselor necesare desfășurării activității.

Potrivit autorităților, necesitatea consolidării capacităților Poliției de Frontieră este justificată și de angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de integrare europeană. Printre acestea se numără prevederile Programului național de aderare la UE pentru anii 2025-2029 și ale Agendei de reforme aferente Planului de creștere pentru perioada 2025-2027.