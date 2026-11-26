Acordul de împrumut prevede că banii vor fi destinați pentru infrastructura educațională, dar și pentru renovarea unor cămine în care locuiesc studenții și elevii.

„Proiectul are două componente. Prima vizează modernizarea infrastructurii educaționale în 15 instituții de învățământ profesional tehnic, în care învață 14 500 de elevi. Lucrările includ reabilitarea a 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere şi laboratoare, dotarea acestora cu echipamente pentru instruire practică, precum şi reabilitarea a 13 cămine, cu o capacitate totală de aproximativ 3 000 de locuri.

Cea de-a doua componentă prevede reabilitarea altor 10 cămine studențești, cu o capacitate totală de 2 500 de locuri”, se menționează într-un comunicat al Parlamentului.

Potrivit autorității, banii vor fi oferiți în minimum două tranșe. Prima tranșă nu va depăși 20% din valoarea totală a împrumutului, iar următoarele vor fi acordate în funcție de cheltuielile eligibile şi de necesarul de finanțare pentru implementarea proiectului.

Acordul de împrumut este valabil până la sfârșitul anului 2032.

Este de menționat că, mijloacele financiare sunt destinate implementării proiectului „Modernizarea instituțiilor de învățământ profesional tehnic”, cu un buget total de 80 de milioane de euro. Pe lângă împrumutul acordat de CEB, Republica Moldova va contribui cu 40 de milioane de euro și va beneficia de un grant în valoare de 7 milioane de euro, oferit prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate.