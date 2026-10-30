SUA anunță că au eliminat minele iraniene de pe principalele rute din Strâmtoarea Ormuz. Amiral american: Flota Iranului este pe fundul mării

Amiralul Brad Cooper, comandantul Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a prezentat vineri situația din Strâmtoarea Ormuz, într-un mesaj video publicat pe platforma X, scrie Mediafax.

„După ce am scufundat flota militară a Iranului la începutul acestui an, am reușit să eliminăm și minele maritime iraniene de pe principalele rute de tranzit recunoscute internațional din Strâmtoarea Ormuz”, a declarat amiralul american.

Cooper a precizat că forțele americane rămân în zonă pentru a se asigura că principalele rute de navigație sunt în continuare libere și sigure.

„Flota Iranului se află în întregime pe fundul mării”

Oficialul american a declarat că a vizitat, la începutul săptămânii, o parte dintre cei peste 50.000 de militari americani implicați în operațiunile din Orientul Mijlociu, inclusiv în misiunea de securizare a Strâmtorii Ormuz.

În timpul unui zbor deasupra strâmtorii, Cooper spune că a observat zeci de nave comerciale, printre care petroliere, nave de marfă și transportatoare de gaz natural lichefiat (GNL). În zonă se aflau și forțe americane, inclusiv o escadrilă de drone maritime avansate care patrulau în apele strâmtorii, ca parte a dispozitivului de apărare desfășurat de SUA.

Amiralul susține însă că nu a observat nicio prezență a Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC), forța militară de elită a Iranului.

„Timp de decenii, au patrulat în Strâmtoarea Ormuz și în apele din jur, hărțuind, amenințând și capturând nave comerciale după bunul plac. Dar nu mai erau acolo, pentru că flota militară a Iranului se află în întregime pe fundul mării”, a declarat Cooper.

Peste 1,5 miliarde de barili de petrol, exportați cu sprijin american

Potrivit comandantului CENTCOM, Statele Unite au ajutat țările din Golf să exporte peste 1,5 miliarde de barili de țiței de la începutul verii.

„Săptămâna aceasta am atins un prag important, după ce am ajutat partenerii din Golf să exporte peste 1,5 miliarde de barili de țiței de la începutul verii”, a precizat Brad Cooper.

El a explicat că operațiunile se desfășoară în colaborare cu partenerii regionali, alte instituții americane și reprezentanții industriei transportului maritim.

Potrivit datelor prezentate anterior de CENTCOM, peste 3.000 de nave comerciale au traversat Strâmtoarea Ormuz cu sprijin american în ultimele șase luni. Comandamentul susține că peste 95% dintre navele care au navigat prin strâmtoare în ultimele luni au trecut în siguranță.

Amiralul american: Iranul nu mai poate exporta petrol

În același timp, oficialul american susține că Iranul nu a mai reușit să exporte petrol din cauza blocadei impuse de Statele Unite: „Am împiedicat Iranul să exporte petrol datorită blocadei stricte”.

Strâmtoarea Ormuz, care leagă Golful Persic de Golful Oman, este una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol și gaze naturale. Navigația în zonă a fost grav afectată de războiul declanșat la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite și Israelul au atacat Iranul.