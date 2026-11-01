SUA au avertizat Rusia cu privire la un atentat într-un parc din Moscova plănuit de un minor, FSB

Sâmbătă, FSB-ul a anunțat că a primit informația din partea SUA prin canalele existente partenere privind pregătirea unui atac la Moscova și că ia măsurile adecvate, informează Agerpres.

„Îi suntem recunoscători părții americane pentru că a furnizat informația”, a afirmat serviciul de securitate într-o declarație citată de Interfax.

Minorul a postat fotografii cu el însuși pe TikTok în echipament tactic și cu o cagulă pe cap, ținând în mâini un obiect care arată ca o armă automată, precum și o fotografie realizată la Muzeul Țarițîno din Moscova cu legenda „Am găsit un loc”, a mai precizat FSB, potrivit Interfax.

Serviciul rus de securitate a precizat că în urma unei descinderi efectuate la locuința minorului au fost găsite haine și accesorii văzute în postările din social media, iar telefonul său a arătat că era abonat la un canal neonazist de pe aplicația Telegram și că efectuase un număr semnificativ de căutări pe internet privind atacuri teroriste, crime în masă și alte acte de violență.

Comitetul rus de anchetă evaluează ce acțiune legală sau procedurală să întreprindă în acest caz, a afirmat FSB.

Țarițîno, un complex muzeal format dintr-un palat și un parc în sudul Moscovei, a fost închis temporar sâmbătă în urma pontului primit din SUA.