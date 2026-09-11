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SUA comemorează victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001

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SUA comemorează victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001

La 25 de ani de la atentatele din Statele Unite, sunt organizate ceremonii de comemorare la care vor participa familiile victimelor, supraviețuitori și membrii echipelor de intervenție. La Ground Zero, în New York, sunt așteptați vicepreședintele JD Vance și foștii președinți americani, în timp ce Donald Trump va lua parte la ceremonia organizată la Pentagon, transmite IPN.

Ceremonia anuală de la Ground Zero, locul unde se aflau Turnurile Gemene, va începe cu un moment de reculegere la ora locală 8:46, ora exactă la care primul avion deturnat a lovit primul turn. În cadrul ceremoniei vor fi citite numele celor aproape trei mii de oameni care au murit în aceste atacuri.

La Pentagon, sediul Departamentului Apărării lovit atunci de un al treilea avion deturnat, președintele american Donald Trump este așteptat să susțină un discurs. Alți oficiali ai Guvernului federal vor participa la ceremonia din Pennsylvania, unde s-a prăbușit al patrulea avion, după ce pasagerii au încercat să preia controlul de la teroriști.

Potrivit Programului de Sănătate pentru World Trade Center, înființat pentru tratarea afecțiunilor medicale ale supraviețuitorilor atentatelor și ale membrilor echipelor de intervenție, peste nouă mii de oameni care s-au aflat la locul atentatelor sau în apropierea acestuia au murit până acum din cauza bolilor provocate de praful și substanțele toxice de la fața locului. Numărul cazurilor de cancer asociate expunerii a crescut de la 3 200 în 2015 la aproape 53 de mii în 2026.

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Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova din cadrul Guvernului României

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