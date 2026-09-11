SUA comemorează victimele atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001

Ceremonia anuală de la Ground Zero, locul unde se aflau Turnurile Gemene, va începe cu un moment de reculegere la ora locală 8:46, ora exactă la care primul avion deturnat a lovit primul turn. În cadrul ceremoniei vor fi citite numele celor aproape trei mii de oameni care au murit în aceste atacuri.

La Pentagon, sediul Departamentului Apărării lovit atunci de un al treilea avion deturnat, președintele american Donald Trump este așteptat să susțină un discurs. Alți oficiali ai Guvernului federal vor participa la ceremonia din Pennsylvania, unde s-a prăbușit al patrulea avion, după ce pasagerii au încercat să preia controlul de la teroriști.

Potrivit Programului de Sănătate pentru World Trade Center, înființat pentru tratarea afecțiunilor medicale ale supraviețuitorilor atentatelor și ale membrilor echipelor de intervenție, peste nouă mii de oameni care s-au aflat la locul atentatelor sau în apropierea acestuia au murit până acum din cauza bolilor provocate de praful și substanțele toxice de la fața locului. Numărul cazurilor de cancer asociate expunerii a crescut de la 3 200 în 2015 la aproape 53 de mii în 2026.