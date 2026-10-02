SUA desemnează rețeaua A7 a lui Ilan Șor drept organizație criminală transnațională

Potrivit Washingtonului, companiile interpuse ale A7 au procesat peste 17 miliarde de dolari în perioada ianuarie 2025-iunie 2026. De altfel, Departamentul Trezoreriei SUA citează chiar propriile estimări ale A7, potrivit cărora, până în ianuarie 2026 compania ar fi procesat echivalentul a peste 91 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 13% din totalul tranzacțiilor de export ale Rusiei în anul 2025.

Rețeaua A7 ar fi fost utilizată inclusiv de Banca Centrală a Iranului și de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice pentru transferuri de bani, vânzări de petrol și achiziții de armament, dar și pentru finanțarea unor grupări afiliate Teheranului, precum Hamas.

Totodată, A7 este legată și de Nobitex, cea mai mare bursă iraniană de active digitale, sancționată de SUA în iunie 2026, și ar fi facilitat tranzacții asociate atacurilor informatice nord-coreene asupra platformelor de criptomonede.

Compania A7, împreună cu firmele conexe A71 și A7-AGENT se afla deja pe lista sancțiunilor internaționale ale SUA, Regatului Unit și ale Uniunii Europene. Anterior, IPN a relatat despre cum ajută aceste entități Rusia să ocolească sancțiunile impuse de occident prin camuflarea fluxurilor reale de bani pentru a permite transferurile financiare ale Moscovei.