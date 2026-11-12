SUA își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială a R. Moldova. Burkhalter și Chiveri au discutat despre reintegrarea regiunii transnistrene

Oficialii au discutat despre procesul de reglementare transnistreană, situația drepturilor omului în regiune și măsurile de apropiere a celor două maluri ale Nistrului.

Potrivit Ambasadei SUA, Burkhalter a subliniat importanța dialogului pașnic și a unei agende constructive între Chișinău și Tiraspol.

La rândul său, Biroul politici de reintegrare a precizat că discuțiile au vizat evoluțiile recente în procesul de reglementare transnistreană și politicile sectoriale de reintegrare promovate de autoritățile de la Chișinău.

Vicepremierul Valeriu Chiveri a prezentat măsurile prin care Guvernul urmărește uniformizarea spațiilor economic, vamal, fiscal, social, medical și educațional de pe cele două maluri ale Nistrului. Autoritățile promovează inclusiv aplicarea unor reguli fiscale unitare pentru agenții economici din regiunea transnistreană.

Un alt subiect al întrevederii a fost Fondul de convergență, care, potrivit BPR, urmează să devină operațional la începutul anului viitor. Mecanismul este conceput pentru apropierea celor două maluri și urmează să finanțeze inclusiv proiecte sociale și de infrastructură. Proiectul regulamentului privind constituirea, administrarea și utilizarea banilor din Fond a fost supus consultărilor publice în perioada 20 octombrie – 3 noiembrie.

Chiveri și Burkhalter au discutat și despre situația drepturilor omului în regiunea transnistreană și dificultățile cu care se confruntă locuitorii din stânga Nistrului. Vicepremierul a pledat pentru implicarea activă a partenerilor internaționali în monitorizarea situației și promovarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale.

La finalul întrevederii, Valeriu Chiveri a mulțumit Statelor Unite pentru proiectele de asistență acordate Republicii Moldova și pentru susținerea unei reglementări pașnice și durabile a conflictului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a statului.