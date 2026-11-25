Emisarii președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, le-au spus oficialilor europeni că astfel de inițiative nu mai sunt acum în centrul preocupărilor Washingtonului în discuțiile cu Moscova, notează agerpres.ro.



Anterior, oficiali ruși și americani de rang înalt, inclusiv Kushner, au desfășurat discuții despre atragerea unui investitor american pentru repunerea în exploatare a gazoductelor Nord Stream, care transportau gaz rusesc către Germania înainte să fie scoase din funcțiune în urma unor explozii subacvatice într-un sabotaj despre care autoritățile germane au stabilit că a fost efectuat de Ucraina. Un tronson din acest sistem de gazoducte mai poate fi folosit, dar celelalte necesită reparații complexe.



Au fost abordate în aceleași discuții și alte idei de afaceri care să fie implementate în perioada postbelică, precum investiții ale companiilor americane în proiecte petroliere rusești și de producție de titan.



Oficialii ruși au răspuns inițial pozitiv sugestiilor americane, dar apoi nu prea au mai manifestat interes față de ele, insistând ca Ucraina să cedeze teritorii și să facă alte concesii. 'A devenit destul de clar că rușii nu erau interesați de astfel de lucruri', a declarat pentru Financial Times unul dintre oficialii citați.



În octombrie, cu puțin timp înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, administrația președintelui american Donald Trump a ridicat temporar sancțiunile SUA asupra combustibilului rusesc, după ce Rusia a acceptat să furnizeze motorină pentru a reduce prețurile acestui combustibil pe piața globală.