Diplomatul american a precizat că sprijinul va consta în echipamente moderne și expertiză oferită de companii americane specializate, pentru a consolida sistemele informatice ale Republicii Moldova și a le spori rezistența în fața atacurilor cibernetice, transmite IPN.

Referindu-se la atacurile recente asupra sistemelor informatice din republică, ambasadorul a menționat că acestea nu reprezintă doar încălcări ale legii, ci și tentative de subminare a încrederii cetățenilor în instituțiile statului. El a avertizat că instrumentele folosite de atacatori pot fi îndreptate și împotriva altor țări, inclusiv a Statelor Unite.

La rândul său, premierul Vasile Tofan a subliniat că Republica Moldova are nevoie de tehnologii și soluții avansate pentru a face față atacurilor tot mai sofisticate. Totodată, el a menționat că extinderea serviciilor publice digitale trebuie însoțită de măsuri solide de protecție a datelor și de consolidare a rezilienței digitale. În prezent, statul oferă peste 90 de servicii digitalizate, iar siguranța documentelor și informațiilor cetățenilor este esențială pentru menținerea încrederii în instituțiile statului.

Exercițiul „Trident” a reunit experți din Republica Moldova, România, Ucraina și Statele Unite, precum și reprezentanți ai sectoarelor energetic, financiar, telecomunicații și aplicării legii. Programul a inclus instruiri tactice și o competiție de securitate cibernetică, având drept scop consolidarea cooperării regionale și a capacității celor trei state de a răspunde amenințărilor din spațiul cibernetic.