SUA şi China vor deschide un ”canal de comunicare” dedicat incidentelor AI, anunţă Casa Albă, după vizita lui XI

Cele două ţări au stabilit un ”Dialog Statele Unite-China privind super inteligenţa pentru de schimb puncte de vedere despre riscuri şi avantaje” ake AI şi au convenit să creeze un ”canal de comunicare bilateral” dedicat incidentelor, a anunţat preşedinţia americană într-o fişă informativă după vizita lui Xi Jinping.

Inteligenţa artificială - pe care preşedintele Donald Trump o numeşte ”super inteligenţă” de câteva zile - a fost una dintre temele majore abotrdate în timpul unei vizitei de stat de trei zile la Washington a preşedintelui chinez Xi Jinping, care s-a încheiat vineri.

Rivale în domeniul AI, cele două ţări sunt tot mai criticate pe tema riscurilor, după mai multe incidente care alimentează temeri cu privire la scăparea tehnologiei de sub controlul creatorilor săi.

Cele două ţări au ”responsabilitatea de a dezvolta şi de a gestiona AI pentru binele comun şi să se adigure că dezvoltarea acesteia rămâne sub controlul omului”, i-a spus Xi Jinping lui Donald Trump.

Donald Trump a subliniat însă că vrea la lucrurile să rămână ”exact în stadiul actual” al reglementării.

Secretarul american al Trezoreriei Scott Bessent sugera săptămâna trecută ”să se înfiinţeze un mecanism de notificare” între Statele Unite şi China ”în cazul unor incidente, dacă s-a întâmplat ceva care ţine de securitatea naţională”.

”Noi credem că este foarte important să trecem de la o situaţie de opacitate la mai multă transprenţă între prima şi a doua putere mondiale în domeniul AI”, sublinia el.