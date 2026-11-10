SUA și Zelenski fac primele anunțuri, după ziua negocierilor cruciale de pace Rusia-Ucraina

Moscova a spus că nu se grăbește spre un armistițiu și că mai întâi trebuie clarificate liniile generale ale viitoarei arhitecturi de securitate din Europa. Între timp, Washingtonul a anunțat că vrea ca Europa să se alăture negocierilor, scrie Hotnews.ro.

Zelenski anunță ce s-a discutat la Abu Dhabi

Volodimir Zelenski a declarat că în prima zi a negocierilor de la Abu Dhabi s-au abordat chestiuni umanitare, precum schimbul de prizonieri de război și repatrierea copiilor.

Zelenski a precizat că pe ordinea de zi s-au aflat și garanțiile de securitate.

Rubio confirmă intenția SUA de a aduce Europa la masa negocierilor

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat marți că obiectivul SUA este ca, în cele din urmă, discuțiile trilaterale privind Ucraina să se extindă pentru a include și Europa, confirmând astfel o relatare anterioiară a publicației Politico.

Rubio a mai spus că prima zi a discuțiilor conduse de SUA cu reprezentanții Rusiei și Ucrainei a fost foarte productivă.

SUA cer Rusiei să accepte Europa la masa negocierilor

Emisarii SUA, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor presa Rusia să accepte participarea directă a Europei la următoarea rundă de negocieri de pace privind Ucraina, a relatat Politico marți.

Reprezentanții Casei Albe doresc ca întâlnirea din această săptămână să fie ultima fără participarea deplină a Europei, a relatat Politico, citând oficiali americani cărora li s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre negocierile sensibile.

„Avem nevoie de Europa la masa negocierilor”, a declarat un oficial, explicând că propunerea Washingtonului era de a include reprezentanții europeni în discuții după actuala rundă trilaterală.

Reprezentanți ai Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, NATO și ai Comisiei Europene s-au întâlnit marți cu oficialii ucraineni și cei americani, înainte de începerea negocierilor trilaterale.

Negocierile s-au încheiat și vor fi reluate miercuri

Kievul a anunțat marți după-amiază că prima zi a tratativelor cu Rusia, intermediate de SUA, s-a încheiat.

Negocierile de la Abu Dhabi vor fi reluate miercuri. Deocamdată, niciun anunț despre rezultate.

Cert este că în acest timp, războiul a continuat.

Înainte de debutul negocierilor, Rusia a atacat 10 regiuni ucrainene, lovind cinci substații energetice importante care asigură transportul energiei electrice între regiuni, potrivit oficialilor de la Kiev.

Rusia nu vrea un armistițiu înainte de discuțiile despre securitatea europeană

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că Rusia nu va fi de acord cu un armistițiu imediat în Ucraina fără să știe ce se va întâmpla în continuare.

„Ar fi mai înțelept să se discute mai întâi liniile generale ale viitoarei arhitecturi de securitate din Europa și abia apoi despre un armistițiu în Ucraina”, a afirmat Lavrov, referindu-se la discuțiile trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA de la Abu Dhabi.

Europenii nu sunt pe aceeași lungime de undă. De fapt, sunt îngrijorați de cererile Rusiei privind această viitoare arhitectură de securitate, care, cred ei, vizează slăbirea NATO, în special a flancului de est. Unii politicieni europeni se opun discutării arhitecturii generale de securitate a Europei în acest moment, susținând că prioritatea trebuie să o reprezinte progresele în ceea ce privește Ucraina.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că discuțiile mai ample privind securitatea europeană ar trebui să aibă loc numai după ce se va ajunge la un armistițiu în Ucraina.

Trump grăbește procesul negocierilor. Care este motivul

Puțini cred că negocierile de marți și miercuri vor avea succes. Cu toate acestea, surse din SUA și Ucraina, citate de The Economist, afirmă că înfrângerea semnificativă suferită de președintele american Donald Trump în alegerile de la jumătatea mandatului a conferit un caracter de urgență procesului.

În ianuarie, democrații vor obține majoritatea în ambele camere ale Congresului. Pentru principalii negociatori ai lui Trump, trimisul special al SUA Steve Witkoff și Jared Kushner, acesta reprezintă un termen limită strict.

Aceștia s-ar putea confrunta în curând cu anchete privind un potențial conflict de interese.

Negociatorii ucraineni se arată, în privat, sceptici cu privire la șansele unui progres decisiv. Cu toate acestea, li s-a cerut să abordeze negocierile fără prejudecăți, pentru a nu-l irita pe Trump. Ucraina nu crede că Putin este pregătit să semneze un acord de pace cuprinzător înainte de sfârșitul campaniei de iarnă a Rusiei, scrie publicația ucraineană RBC.

„O fantezie cartografică”

Printre propunerile care ar putea fi discutate la Abu Dhabi se numără o posibilă modificare a granițelor administrative ale regiunilor ucrainene și revenirea Federației Ruse pe piața energetică a Uniunii Europene, scrie revista The Economist, citând surse familiarizate cu desfășurarea negocierilor.

Potrivit publicației, negociatorii americani iau în considerare posibilitatea redesenării granițelor administrative ale Ucrainei ca un potențial compromis în ceea ce privește problema teritorială.

Acest lucru i-ar permite Rusiei să revendice în mod oficial „controlul deplin” asupra regiunilor Donețk și Luhansk, fără să primească orașele ucrainene fortificate controlate de Kiev.

The Economist descrie această propunere ca fiind o fantezie cartografică și precizează că este doar una dintre ideile din cadrul procesului de negociere.

Cine participă la negocieri

Delegația ucraineană este condusă de Rustem Umerov, șeful Serviciului de Informații Externe al Ucrainei. Cine mai face parte din delegația ucraineană, potrivit Kyiv Post:

Kirilo Budanov, șeful Biroului Prezidențial;

Davyd Arakhamia, șeful fracțiunii parlamentare „Slujitorul Poporului”;

Serhii Kislitsia, prim-adjunct al șefului Biroului Prezidențial;

Vadim Skibitski, adjunctul șefului Direcției Principale de Informații (HUR) din cadrul Ministerului Apărării.

Delegația rusă este condusă de Vladimir Medinsky, consilier al președintelui rus Vladimir Putin. Din aceasta fac parte, de asemenea:

Igor Kostiukov, șeful Direcției Principale a Statului Major General (GRU);

reprezentanții Statului Major General Iuri Jigarlovski și Alexander Zorin;

Alexei Komkov, șeful Serviciului de Informații Operaționale și Relații Internaționale al FSB;

Dmitri Minaev, șeful Departamentului de Operațiuni de Contrainformații al FSB;

miniștrii adjuncți ai Afacerilor Externe Mihail Galuzin și Sergei Riabkov;

Elena Podobreevskaya, șef adjunct al Direcției de la Kremlin pentru Politica de Stat în Sfera Umanitară;

Alexei Polishchuk, director al celui de-al doilea departament pentru CSI din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;

Oleg Postnikov, director al Departamentului pentru neproliferare și controlul armamentului din cadrul aceluiași minister;

Delegația SUA îi include pe trimisul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump și trimis special.

Patru teme de discuții la negocieri

Agenda discuțiilor de marți și miercuri acoperă patru domenii principale: încetarea ostilităților; stabilirea unor garanții solide de securitate postbelice și a unor măsuri menite să împiedice reluarea conflictului; elaborarea unui plan cuprinzător de redresare economică și prosperitate pentru Ucraina; și abordarea problemelor umanitare.

Ucraina intenționează să acorde o atenție deosebită dimensiunii umanitare. Budanov a declarat că Kievul este interesat de intensificarea schimburilor de prizonieri.

Moscova, pe de altă parte, afirmă că primul punct de pe ordinea de zi este discutarea problemelor de securitate care privesc Rusia, Ucraina și regiunea în ansamblu.

Înainte de discuții, o sursă din delegația rusă a declarat pentru Reuters că obiectivul principal al noilor negocieri va fi acela de a stabili elementele-cheie ale unui nou cadru de securitate postbelic pentru Europa.

Oficialii ruși și cei ucraineni s-au întâlnit marți dimineață pentru prima rundă de discuții mediată de SUA din februarie încoace, după ce președintele SUA Donald Trump a sugerat săptămâna trecută că încheierea unui acord cuprinzător privind încetarea războiului din Ucraina, care să garanteze și securitatea în Europa, este o posibilitate.

Negocierile, purtate la Abu Dhabi, sunt programate să dureze două zile, iar emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor juca rolul de mediatori. Înainte de discuții, o sursă din delegația rusă a declarat pentru Reuters că obiectivul principal al noilor negocieri va fi acela de a stabili elementele-cheie ale unui nou cadru de securitate postbelic pentru Europa.

Discuția îi neliniștește pe europeni, în special pe cei de pe flancul de est al NATO. Oficialii din SUA, Ucraina și UE s-au întâlnit de altfel la Abu Dhabi înaintea negocierilor trilaterale, pentru a-și coordona eforturile, a declarat marți trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Mesajele din debutul negocierilor

La negocierile de marți și miercuri, negociatorii se vor concentra pe garanțiile de securitate menite să împiedice reluarea războiului, în cazul unui armistițiu, au declarat oficiali americani.

Printre acestea s-ar putea număra un angajament de apărare în stilul articolului 5 din Tratatul NATO, care ar oferi Ucrainei garanții de securitate similare.

Bloomberg, citând un oficial american, a relatat că prima sesiune se va concentra pe monitorizarea încetării focului și pe măsurile de securitate postbelice, în timp ce a doua sesiune va aborda chestiunile teritoriale.

În debutul discuțiilor, trimisul special al SUA, Jared Kushner, le-a spus delegaților că contactele recente cu ambele părți au „identificat cu adevărat și au redus diferențele” și că Trump este hotărât să obțină pacea.

„Ne-a cerut să depunem eforturi suplimentare pentru a găsi o soluție care, sperăm, să pună capăt războiului, dar care, totodată, să lase ambele părți într-o poziție mult mai puternică pentru a începe să valorifice pe deplin potențialul pe care aceste două țări extraordinare sunt capabile să-l atingă”, a declarat Kushner la începutul întâlnirii.

Șeful delegației Ucrainei, Rustem Umerov, a declarat că Kievul se concentrează pe obținerea unor garanții de securitate și a unei păci durabile.

La rîndul său, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a afirmat că Moscova speră la progrese în direcția păcii, în interesul popoarelor ambelor țări.

Optimismul american

Moscova și Kievul rămân la distanță mare unul de celălalt – în ciuda optimismului lui Trump – în ceea ce privește condițiile unui posibil acord.

Noua inițiativă americană de a ajunge la un acord i-a determinat pe oficialii europeni să insiste pentru a obține un loc la masa negocierilor, în vederea găsirii unei soluții pentru cel mai sângeros conflict de pe continent de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace. În ajunul discuțiilor, Trump a declarat că Washingtonul observă o „înclinație foarte puternică” spre încheierea războiului și că ambele părți sunt „obosite de luptă”.

După ce s-a întâlnit în privat cu trimisul președintelui rus Vladimir Putin săptămâna trecută la Casa Albă, Trump a anticipat că un acord de pace ar fi posibil curând.

Problema teritoriilor și un posibil compromis

Surse citate de Reuters au semnalat luni că în cadrul unor discuții private, Rusia și Ucraina au dat dovadă de o oarecare disponibilitate de a ajunge la un posibil schimb teritorial.

În mod public, nu a existat niciun semn că Putin ar fi dispus să renunțe la insistența sa ca Ucraina să cedeze întreaga regiune estică a Donbasului înainte ca un acord de pace să poată fi încheiat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a refuzat categoric să cedeze teritoriile.

În acest timp, avansul Rusiei pe linia frontului a încetinit până la un punct în care practic s-a oprit în acest an.

Negociatorii americani consideră că Zelenski și Putin ar putea fi dispuși să ajungă la un compromis cu privire la chestiunea vitală a teritoriului, fiecare cedând puțin, a declarat un oficial american pentru Reuters.

Conform acordului propus, Ucraina ar obține încetarea războiului, garanții de securitate și o foaie de parcurs pentru aderarea la UE.

Un înalt oficial ucrainean a negat categoric că guvernul ar lua în considerare astfel de concesii.

Problema teritorială ar putea fi discutată doar la nivel de lideri și numai în contextul unor garanții de securitate adecvate pentru Ucraina, a precizat oficialul.

Rusia nu confirmă discuții despre Marea Neagră

Înainte de negocieri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a evitat să spună dacă reluarea transporturilor maritime în Marea Neagră, o rută comercială globală importantă pentru cereale, va fi pe ordinea de zi a discuțiilor trilaterale.

Comerțul cu cereale în Marea Neagră s-a blocat în urma atacurilor reciproce cu drone ale Rusiei și Ucrainei asupra navelor și porturilor.

Eforturile de mediere pentru reluarea comerțului, conduse de Turcia, nu au dat până acum niciun rezultat.

Așteptările Rusiei

Rusia consideră că obiectivul principal al noilor negocieri va fi acela de a stabili elementele-cheie ale unui nou cadru de securitate postbelic pentru Europa, a declarat o sursă din cadrul delegației ruse pentru Reuters.

Unii politicieni europeni se opun însă discutării arhitecturii generale de securitate a Europei în acest moment, susținând că prioritatea trebuie să o reprezinte progresele în ceea ce privește Ucraina, deși oficialii americani au precizat clar că sunt deschiși la o astfel de discuție.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că discuțiile mai ample privind securitatea europeană ar trebui să aibă loc numai după ce se va ajunge la un armistițiu în Ucraina.

Moscova a respins ideea unui armistițiu temporar, afirmând că dorește un acord global pentru a pune capăt războiului, mai degrabă decât o pauză în care Ucraina s-ar putea reînarma.

Discuții Europa-SUA-Ucraina înainte de negocieri

Înainte de începerea reuniunii principale, negociatorul-șef al Kievului, Rustem Umerov, a declarat că oficialii ucraineni s-au întâlnit separat cu reprezentanți ai Europei, ai NATO și ai UE, precum și cu cei doi emisari americani.

„Facem tot posibilul pentru a ne asigura că Europa participă la procesul diplomatic”, a spus Umerov înainte de reuniune.

Franța a afirmat că nu poate exista o pace durabilă în Ucraina fără a aborda problema securității europene și că acest lucru necesită implicarea europenilor.

Rusia a precizat însă că nu consideră că europenii au un rol de jucat în cadrul întâlnirii cu ucrainenii și americanii.

Și emisarul american Steve Witkoff a făcut o declarație după discuțiile cu europenii. Witkoff a afirmat că participanții au discutat despre modul în care pot fi valorificate instituțiile și acordurile europene existente în materie de securitate după încheierea războiului, recunoscând totodată că abordarea preocupărilor legate de securitatea postbelică și reducerea riscului unor conflicte viitoare vor fi esențiale.