SUA vor avea din nou ambasador la Chișinău după mai bine de doi ani. Joseph Mark Burkhalter a depus jurământul

Burkhalter fusese confirmat de Senatul Statelor Unite pe 7 august, după ce candidatura sa a fost înaintată de administrația președintelui Donald Trump în luna iunie.

„Ambasada SUA în Republica Moldova așteaptă cu nerăbdare să îl întâmpine pe ambasadorul-desemnat Burkhalter la Chișinău și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări ale noastre”, se arată în mesajul misiunii diplomatice.

Postul de ambasador al SUA la Chișinău este vacant de mai bine de doi ani. Ultimul ambasador cu mandat deplin, Kent D. Logsdon, și-a încheiat activitatea în mai 2024, după ce a condus misiunea diplomatică americană din decembrie 2021. De atunci, Ambasada SUA la Chișinău a fost condusă de însărcinați cu afaceri.

În 2024, administrația fostului președinte Joe Biden a nominalizat-o pe diplomatul de carieră Kelly Adams-Smith pentru această funcție. Candidatura sa a fost audiată în Senat, dar nu a ajuns la vot și a fost ulterior returnată președintelui.

Joseph Mark Burkhalter este originar din statul Georgia și are experiență în politică, afaceri și dezvoltare imobiliară. Timp de 18 ani a fost membru al legislativului statului Georgia, unde a ocupat inclusiv funcția de președinte al Camerei Reprezentanților.