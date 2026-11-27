„Mult prea multă muncă de pregătire este necesară pentru a ajunge la o concluzie”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz joi seară, după ce a anunțat că liderii nu se vor reuni din nou vineri pentru o a doua zi de discuții, cum era planificat.

Liderii UE nu au reușit să se înțeleagă în privința modului în care să finanțeze noile priorități, precum apărarea și competitivitatea, păstrând în același timp subvențiile pentru agricultură și plățile pentru regiunile mai sărace.

Președintele Consiliului European, António Costa, i-a convocat pe liderii UE la o reuniune într-o tentativă de a reconcilia pozițiile între țările UE mai înstărite, care contribuie cu o parte relativ mare la bugetul comun, și țările mai puțin bogate care se tem că-și vor pierde subvențiile.

Summitul a fost „un pas necesar în procesul” de a ajunge la poziții convergente, a declarat Costa după consultări. Liderii urmează să-și continue discuțiile la următorul summit al UE din decembrie de la Bruxelles.

Înainte de reuniune, Merz și-a reiterat cererea de a limita volumul bugetului pentru a evita o creștere semnificativă a contribuției Germaniei.

Pe lângă Germania, mai solicită tăieri în proiectul de buget Austria, Olanda, Danemarca, Finlanda, Suedia și Belgia.

Costa a prezentat o nouă propunere de compromis weekendul trecut, care prevede o sumă totală de 1,78 trilioane de euro pentru 2028–2034, cu circa 204 miliarde de euro mai mică decât propunerea inițială a Comisiei Europene.

Noua propunere prevede, cu toate acestea, o alocare în continuare mai mare decât bugetul pentru actuala perioadă de programare 2021–2027.

„Cred că sunt în poziția de a spune că există cu siguranță o anumită mișcare spre o reducere și mai mare”, a afirmat Merz după discuțiile cu liderii UE.

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a cărei țară beneficiază de subvențiile UE pentru regiuni, a avertizat în privința tăierilor fondurilor de ajustare pentru regiunile mai sărace.

„Nu suntem pregătiți să ne punem semnătura pe un buget în conformitate cu care va trebui să dăm mai mult pentru a primi mai puțin”, a declarat ea la Bruxelles.

UE se află „la ani-lumină distanță” de un acord asupra bugetului, potrivit șefei guvernului italian.

Atunci când a fost întrebat de un jurnalist despre lucrul acesta, António Costa nu a răspuns dacă va accepta noi tăieri ale bugetului multianual.

Președintele francez Emmanuel Macron i-a îndemnat pe ceilalți lideri ai UE să ajungă la un compromis până la sfârșitul anului, înainte de alegerile prezidențiale din primăvara lui 2027.

„Dacă nu se ajunge la un acord până la 31 decembrie, atunci discuțiile se vor relua în a doua jumătate a anului”, a spus Macron.

Un prim tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Franța este programat pe 18 aprilie. Macron, care este în perioada finală a celui de-al doilea mandat de președinte, nu poate candida din nou.

Lipsa unui acord privind bugetul multianual al UE pentru perioada de programare 2028–2034 în următoarele săptămâni ar însemna „mult mai multă presiune” și riscul de a nu avea un buget finalizat la timp, a spus Macron.

Merz a fost de acord cu apelul președintelui francez de a ajunge la un acord la următorul summit al UE din decembrie.

„Cred că ar fi bine pentru Europa dacă am reuși acest lucru și sunt de acord că trebuie să facem totul pentru a obține acest rezultat”, a apreciat cancelarul german.

Meloni a respins, în ceea ce o privește, stabilirea unei date-limită pentru negocieri. „Nu voi lăsa ca o dată-limită să dicteze rezultatul acestei chestiuni. Nu am o dată fixă, am condiții. Și atunci când acordul va fi unul pe care îl voi considera acceptabil și corect pentru Italia, atunci îl voi semna. Înainte de asta, nu sunt pregătită să semnez nimic”, a spus ea.

„Toată lumea știe că nu putem dezamăgi Europa și că trebuie să avem un buget nou de la 1 ianuarie 2028. Pentru a face acest lucru, trebuie să ajungem la un acord final până la sfârșitul acestui an”, a îndemnat Costa.