„Sună la Kiev, sună pe toată lumea”. Oficialii europeni, alertați de planurile lui Trump privind atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Potrivit cotidianului britanic Financial Times (FT), preluat de News.ro, oficialii europeni citați, care au primit sâmbătă şi duminică apeluri telefonice din partea unor oficiali americani sau au fost informaţi cu privire la acestea, au declarat că SUA exercită presiuni asupra capitalelor europene şi asupra Kievului în încercarea de a pune capăt atacurilor asupra rafinăriilor de petrol ruseşti.

Mesajul Washingtonului, au adăugat oficialii, a inclus ameninţări cu întreruperea schimbului de informaţii şi a mecanismului PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) – lista de cerinţe prioritare ale Ucrainei pentru achiziţionarea de arme americane pentru Ucraina.

„Sună la Kiev, sună pe toată lumea (din Europa)”, a declarat un oficial care a primit un apel de la un oficial american din domeniul apărării.

Casa Albă a refuzat să confirme sau să comenteze aceste apeluri, notează FT, preluat de hotnews.ro.

Duminică, Trump a surprins Kievul şi europenii pe care administraţia sa încercase să-i preseze, când a anunţat pe reţelele sociale că Ucraina şi Rusia au ajuns la un armistiţiu privind atacurile asupra infrastructurii energetice.

„Cu efect imediat, există un ARMISTIŢIU ENERGETIC în războiul dintre Rusia şi Ucraina. Ambele părţi au fost de acord. Nu-l încălcaţi!”, a scris preşedintele SUA pe platforma sa Truth Social.

Biroul preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că nu are cunoştinţă de un astfel de acord şi nu a fost clar imediat nici dacă Rusia a fost de acord.