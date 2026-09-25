SURSE // Cine a intermediat contactul dintre Vasile Tofan și miliardarul Igor Makarov

Numele lui Makarov a reapărut la începutul săptămânii, când miliardarul rus, care deține și cetățenia moldovenească, a participat la emisiunea „Новая Неделя” („O săptămână nouă”) de la TV8. În discuția cu jurnalistul Anatolie Golea, acesta a declarat că ar putea achita o parte din facturile la gaz ale spitalelor și că este gata să investească până la un miliard de dolari într-un proiect de stocare a gazelor. Mai mult, Makarov a menționat că ar fi abordat acest subiect inclusiv în discuția cu prim-ministrul Vasile Tofan.

În urma acestui anunț, mai mulți jurnaliști, politicieni și experți au atras atenția asupra faptului că Igor Makarov, pentru o perioadă îndelungată, ar fi avut relații de afaceri în Rusia și că, fără acordul Moscovei, acesta nu și-ar fi putut desfășura activitatea în domenii precum sectorul gazelor.

Cine este Igor Makarov?

Igor Makarov s-a născut la 5 aprilie 1962, în Așhabad, Turkmenistan. La sfârșitul anilor ’80, acesta s-a implicat în industria petrolieră și gazieră, pornind de la crearea unei mici companii.

Câțiva ani mai târziu, acesta a creat compania Itera, despre care revista Forbes scrie că ar fi prima companie independentă de gaze naturale din Rusia. La sfârșitul anilor ’90, Itera era principalul exportator de gaze din Turkmenistan către Rusia.

În 2019, Igor Makarov a fost numit consilier pe probleme energetice al președintelui Turkmenistanului. În 2023, Makarov a renunțat la cetățenia rusă, obținând cetățenia Ciprului.

De-a lungul activității sale, Makarov a avut afaceri și în R. Moldova, reușind să privatizeze mai multe întreprinderi de pe ambele maluri ale Nistrului. Printre acestea se numără Uzina Metalurgică de la Râbnița, în 1997, și fabrica „Moldcarton”, în 2002.

La 16 octombrie 2002, Makarov a fost decorat de către Vladimir Voronin cu Ordinul „Gloria Muncii”.

„Omul Moscovei” și negocierile cu Vasile Tofan

Deși a renunțat la cetățenia rusă, Igor Makarov este, în continuare, asociat de multe persoane cu Federația Rusă. Drept dovadă servește și decizia autorităților din Canada de a impune sancțiuni în privința acestuia pentru că ar fi acumulat „o avere enormă din asocieri strânse cu oficiali ruși de rang înalt și a intermediat afaceri energetice opace care au generat venituri pentru Kremlin”. La rândul său, Makarov a respins acuzațiile.

Cercurile politice de la Chișinău, inclusiv opoziția parlamentară, îl caracterizează pozitiv. Socialistul Igor Dodon susține că Makarov este „capabil să găsească cantități alternative de gaz, la prețuri accesibile, pentru consumatorii din R. Moldova”, în timp ce liderul PDCM, Ion Chicu, a salutat orice efort de a atrage investiții în R. Moldova, dacă acesta ar îmbunătăți situația din republică.

Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat că autoritățile sunt deschise pentru a analiza orice propunere.

„Are o experiență vastă în domeniu. Astfel de investiții, în special în energie, trebuie să aibă un orizont de minim cinci ani, dacă nu şi mai mult. Da, şi avem ce învăța de la el”, a spus el jurnaliștilor.

Sursele Deschide.MD susțin că persoana care i-ar fi făcut legătura lui Vasile Tofan cu Igor Makarov ar fi Kurt Volker, fostul ambasador al SUA la NATO și emisar special american pentru Ucraina în perioada 2017–2019.

Volker a lucrat aproximativ 25 de ani în administrațiile a cinci președinți americani, pe dosare europene și de securitate. În perioada în care a activat în calitate de emisar special pentru Ucraina, în primul mandat al lui Donald Trump, acesta a fost unul dintre diplomații americani care au susținut ferm ideea că Rusia trebuie să-și retragă forțele din teritoriile ucrainene ocupate și că SUA și Europa trebuie să sprijine Ucraina.

Kurt Volker este considerat și una dintre persoanele apropiate fostului secretar de stat al SUA Mike Pompeo, cu care Vasile Tofan s-a văzut joi, 24 septembrie, la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.

Deocamdată, nu este clar care este natura exactă a relației dintre Igor Makarov și Kurt Volker și în ce context ar fi ajuns fostul diplomat american să faciliteze contactul dintre miliardar și premierul Vasile Tofan. Cert este că, în timp ce autoritățile de la Chișinău susțin că sunt deschise investițiilor private în sectorul energetic, apariția lui Makarov în acest context readuce în atenție atât trecutul său de afaceri în spațiul ex-sovietic, cât și relațiile pe care acesta le-a avut de-a lungul timpului în lumea politică și economică internațională.