„Ministerul Afacerilor Externe l-a convocat astăzi, pe ambasadorul agreat al Federației Ruse în Republica Moldova, căruia i-a fost înmânată o notă de protest în legătură cu încălcarea repetată a spațiului aerian al țării noastre de către aparate de zbor fără pilot, în contextul atacurilor rusești asupra Ucrainei”, se arată în comunicatul instituției.

Prin nota de protest, Republica Moldova a cerut Federației Ruse să înceteze aceste acțiuni și să respecte spațiul aerian și frontierele țării noastre.

Amintim că pe 17 noiembrie, șapte drone au survolat neautorizat teritoriul Republicii Moldova, inclusiv municipiul Chișinău, iar șase dintre acestea s-au prăbușit.