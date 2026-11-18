„Vreau să insist să avansăm pe proiectul de lege ce ține de industria de apărare. Este foarte important ca acest proiect să fie adoptat cât de curând, ca începând cu 1 ianuarie legea să fie în vigoare și noi să putem investi în apărarea noastră, nu să cumpărăm echipamente străine. Să producem aici, să dezvoltăm economia noastră”, a declarat premierul în debutul ședinței Executivului.

Vasile Tofan a amintit că doar în acest an, 82 de drone au survolat R. Moldova. În total, de la începutul invaziei ruse în Ucraina, peste 110 aparate de zbor fără pilot au pătruns ilegal în spațiul aerian național.

Amintim că marți, 17 noiembrie, șapte drone au survolat R. Moldova, fapt ce a dus la închiderea spațiului aerian și sistarea activității mai multor puncte de trecere a frontierei moldo-ucrainene.