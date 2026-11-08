Suspect de braconaj, reținut după ce ar fi lovit intenționat o mașină a Poliției la Dubăsari

Potrivit Poliției, oamenii legii desfășurau măsuri de prevenire și combatere a braconajului când au observat un automobil Ford. Șoferul, un bărbat de 40 de ani, nu s-ar fi conformat somațiilor de a opri și și-ar fi continuat deplasarea.

În timpul urmăririi, acesta ar fi lovit intenționat partea stângă-față a automobilului de serviciu Dacia Duster, după care ar fi încercat să-și continue drumul.

Ulterior, bărbatul ar fi pierdut controlul asupra mașinii și a intrat în gardul unei gospodării. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului.

Pe acest caz au fost inițiate două cauze penale: una pentru amenințarea cu moartea, cu vătămarea integrității corporale sau a sănătății ori cu nimicirea bunurilor, iar cealaltă pentru vânat ilegal.

Suspectul este originar din Chișinău și a fost reținut pentru 72 de ore.

Poliția precizează că proprietarul automobilului Ford a refuzat să pună vehiculul la dispoziția oamenilor legii pentru examinare. Mașina a fost ridicată, urmând să fie efectuate acțiunile procesuale necesare pentru percheziționarea acesteia.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cazului.